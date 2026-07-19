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Ödemiş'te tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ödemiş'te tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Berkay S. idaresindeki otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Berkay S. (23) idaresindeki 35 BBP 820 plakalı otomobil, Küçükavulcuk Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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