Ödemiş'te maden ocağında direk devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde maden ocağında ahşap tahkimat direklerinin devrilmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Emirli Mahallesi'ndeki maden ocağında eskiyen ahşap tahkimatların değiştirilmesi sırasında bazı direkler devrildi.

Devrilen direklerin altında kalan 3 işçi, mesai arkadaşlarının çabasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ocakta herhangi bir göçük durumunun olmadığı belirtildi.