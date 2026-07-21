Ödemiş'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı anıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ödemiş Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün ev sahipliğinde Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa Kıbrıs gazileri ile protokol üyeleri katıldı.

Programda konuşan Ödemiş İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İsmail Eşmeli, şehit ve gazilerin Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu da Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği varoluş mücadelesini onurla sürdürdüğünü belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin anılarını katılımcılarla paylaştı.

Programın sonunda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Aktaşoğlu tarafından protokol üyelerine plaket verildi.