Kamyonetin 2 araca çarpıp apartmanın bahçesine girdiği kaza kamerada: 5 yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir yayaya çarparak bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet park halindeki 2 araca, ardından kaldırımdaki R.Y.'ye (68) çarpıp, bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi'nde meydana geldi. İ.G.'nin (18) kontrolünü kaybettiği 35 TDU 55 plakalı kamyonet, savrularak önce yol kenarında park halindeki 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca ardından da kaldırımdaki R.Y.'ye çarptı, H.Ü. (14) ise son anda kaçarak kurtuldu. Ardından kamyonet bir apartmanın bahçesine girdi.

Kazada kamyonet sürücüsü İ.G. ile yanındaki S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı. Kamyonetteki yaralılar çevredekiler tarafından araçtan çıkartıldı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan R.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kazaya ilişkin polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
