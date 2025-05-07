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Ödemiş'te Gebe Okulu ile Anne Adaylarına Destek

Ödemiş'te Gebe Okulu ile Anne Adaylarına Destek
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Ödemiş ilçesinde açılan 'Gebe Okulu' sayesinde anne adayları, hamilelik sürecinde gerekli bilgileri alarak bilinçli bir şekilde doğuma hazırlanıyor. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde emzirme, gebelikte beslenme ve normal doğum gibi konular üzerinde duruluyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde açılan "Gebe Okulu"nda anne adaylarının daha rahat hamilelik süreci geçirebilmeleri amacıyla bilgilendirme çalışması yürütülüyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi bünyesindeki "Gebe Okulu"na gelen anne adaylarına, doğum öncesi ve sonrası süreçler hakkında eğitim veriliyor.

Uzmanlar eşliğinde 7 hafta süren eğitimde kadınlara, emzirme, gebelikte beslenme, gebelik egzersizi, kilo kontrolü ve bebek bakımı gibi konular anlatılıyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Elif Karaca, AA muhabirine, gebelik sürecini profesyonel ekiple takip ettiklerini söyledi.

Kadınların doğuma bilinçli, güvenli ve güçlü şekilde hazırlandığını ifade eden Karaca, gebenin kendini güvende hissettiği bir yakınıyla da eğitime katılabildiğini kaydetti.

Normal doğumun hem annenin hem de bebeğin bağışıklık ve genel sağlık durumu üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu anlatan Karaca, "Normal doğum, annenin vücuduna cerrahi müdahale olmadan bebeğini dünyaya getirme şansı tanır. Gebe Okulu'nda özellikle normal doğumu anlatmaktayız. Doğum yöntemlerini tanıtarak bilinçlenmelerini sağlıyoruz." dedi.

Eğitime eşiyle katılan Filipinli Michelle Kocakaya da "Türkçeyi yeteri kadar bilmiyordum, bu süreçte eşim Umut bana destek oldu. Bu kurs süreci bizim için çok yararlı oldu." diye konuştu.

Umut Kocakaya ise eğitimin kendileri adına yararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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