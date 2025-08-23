Ödemiş'te Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama

Ödemiş'te Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet güçleri, 'fuhşa teşvik', 'aracılık', 'zorlama' ve 'yer temini' suçlarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik", "aracılık", "zorlama" ve "yer temini" suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

İlçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, Y.S, A.N, U.U. ve Y.U'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, A.N, U.U. tutuklandı, Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.