Ödemiş'te Fuhuş Operasyonunda 3 Tutuklama
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet güçleri, 'fuhşa teşvik', 'aracılık', 'zorlama' ve 'yer temini' suçlarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik", "aracılık", "zorlama" ve "yer temini" suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
İlçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, Y.S, A.N, U.U. ve Y.U'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S, A.N, U.U. tutuklandı, Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel