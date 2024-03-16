Ödemiş'te çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Ali Dereli (63) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaymakçı Mahallesi Görkem Sokak'ta Ali Dereli'ye (63) ait evin yandığını gören komşular itfaiyeye bilgi verdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde bulunan Ali Dereli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Dereli'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.