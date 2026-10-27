Ödemiş'te Birgi yolunda panelvanla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ödemiş'te Birgi yolunda panelvanla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgi Mahallesi yolunda motosiklet ile panelvan çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fevzi Y. (85) yönetimindeki 35 ZIA 44 plakalı motosiklet, Birgi Mahallesi yolunda karşı yönden gelen Erkan A. (44) yönetimindeki 35 BYR 189 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA