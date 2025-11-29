Ödemiş'te 33. Kan Bağışı Etkinliği Gerçekleşti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen kan bağışı etkinliği, Mehmet Çetin'in ev sahipliğinde 33. kez yapıldı. Türk Kızılay ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, toplumda kan bağışına farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir kahvehanede kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.
Ordu Caddesi'nde Mehmet Çetin, 2017 yılından bu yana kahvehanesinin kapılarını kan bağışı etkinliği için açıyor.
Türk Kızılay ekiplerini misafir eden kahvehanede 33. kez kan bağışı gerçekleşti.
Çetin, gazetecilere, toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini bu kapsamda 3 ayda bir bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Hüseyin Erol ise yıllardır kahvehaneye gelip kan bağışında bulunduğunu kaydetti.
