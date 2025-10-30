Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve Cumhuriyet Valsi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Program, Ödemiş Belediye Bandosu'nun Park Kafe önündeki konseriyle başladı.

Daha sonra Ulus Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Salı Pazarı Parkı'na fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Burada konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, cumhuriyetin sahip çıkılması gereken en büyük değer olduğunu söyledi.

Program, "Cumhuriyet Valsi" dans gösterisiyle sona erdi.