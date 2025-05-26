Ödemiş'te 124 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Ödemiş'te 124 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 124 yıl hapsi bulunan F.K., jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında tabanca, uyuşturucu hap ve nakit para da ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakkında kesinleşmiş 124 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kasten tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, basit yaralama suçlarından 124 yıl hapis cezasıyla aranan F.K'nin Ödemiş ilçesinde olduğunu tespit etti.

F.K, saklandığı eve gerçekleştirilen baskında yakalandı.

Aramalarda tabanca, fişek, uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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