Ödemiş Arama Kurtarma ekibi (ÖDAK) eğitimlere başladı

ÖDEMİŞ, İZMİR (Bültenler) - ÖDAK üyeleri, İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen hafif arama ve kurtarma eğitimine katıldı.

Afetlere karşı daha dirençli, acil durumlara daha hazır bir şehir hedefiyle çalışmalarına devam eden Ödemiş Belediyesi, acil durumlarda Ödemiş'te ve yurdun dört bir yanında yardıma koşabilecek bir arama kurtarma ekibi için Ödemiş Lotus Spor Kulübü ile işbirliğine gitti. Afet durumlarında acil yardım, arama, kurtarma konularında gönüllülük esasına göre personel eğitimi verilmesi için başlatılan ortak çalışma çerçevesinde Ödemiş Arama Kurtarma ekibi (ÖDAK) kuruldu. Gönüllü olan Ödemişlilerin katılımıyla kurulan ÖDAK, online olarak gerçekleşen teorik eğitimlerin ardından geçtiğimiz günlerde İzmir AFAD'da düzenlenen hafif arama ve kurtarma eğitimlerine katıldı. ÖDAK üyeleri eğitim çalışmalarını başarıyla tamamladı. AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile ortak çalışmalara imza atmaya hazırlanan ÖDAK, yeni gönüllüleri de bekliyor.

ÖDAK'a çalışmalarında başarılar dileyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Ülkemizin deprem gerçeğinin yanı sıra geçtiğimiz yangın felaketini de günlerce yüreğimiz yanarak yaşadık. Tüm bu zor durumlar karşısında kurumlarımızın öncülüğünde yürütülecek mücadele ve yaraları sarma çalışmalarına destek vermek adına biz de kentimizde gönüllülerimizle ÖDAK'ı oluşturduk. Bölgemizde ya da ülkemizin dört bir yanında ihtiyaç duyulan her anda doğru bilgiler ve doğru tekniklerle çalışmalara destek verecek ÖDAK, eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Ayrıca halkımızın da doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olması anlamında bilgilendirici faaliyetleri de olacak. Dileriz hiçbir afet yaşamayız ancak bulunduğumuz coğrafyada sık sık bu zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Biz hem daha dirençli bir şehir hem de daha bilinçli bir toplum adına Ödemiş'ten gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Arama kurtarma eğitiminin yanı sıra toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştireceklerini belirten ÖDAK ekip lideri, arama kurtarma teknisyeni Cem Aydın, "Ödemiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'in destekleriyle kısa adı ÖDAK olan Ödemiş Arama Kurtarma ekibini kurduk. Konunun basında ve sosyal medyada yer alması sonrası çok sayıda hemşehrimizin gönüllü olarak başvurması çok önemliydi. Gönüllülerimizle bir süredir online ortamda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin ardından bu kez İzmir AFAD'da sahaya indik. Eğitimleri başarıyla tamamladık. İzmir AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde hem pratik eğitimlerimiz sürecek hem de halkımızın deprem başta olmak üzere acil durumlarla ilgili bilinçlenmesi adına bilgilendirici çalışmalarımız olacak. Aramıza yeni gönüllülerimizi de bekliyoruz. Gönüllü olmak isteyen hemşehrilerimiz 0552 800 45 00 numaralı telefondan ya da ÖDAK'ın resmi Instagram hesabı üzerinden bize ulaşabilir" dedi.

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