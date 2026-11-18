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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de kuraklık, seller ve şiddet olayları nedeniyle insanların yerinden olmaya devam ettiğini, insani ihtiyaçların da arttığını bildirdi.

Ajans salı günü yaptığı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 3,3 milyondan fazla kişinin an itibarıyla ülke genelinde yerinden edilmiş durumda olduğunu belirtti. Ocak-eylül döneminde 800.000'den fazla kişinin yerinden edildiğini kaydeden ajans, bunun yüzde 70'inin kuraklıktan kaynaklandığını ifade etti.

OCHA, El Nino kaynaklı seller nedeniyle de aralık ayına kadar yüz binlerce kişinin daha yerinden olabileceği uyarısında bulundu.

Geçen ay meydana gelen seller nedeniyle 17.500'den fazla kişinin yerinden olduğunu ve 170.000'den fazla kişinin etkilendiğini belirten ajans, Bay ve Bari bölgelerindeki şiddet olaylarından dolayı da eylül ve ekim aylarında yaklaşık 9.500 kişinin bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Açıklamada, "Yerinden olan insanlar, özellikle de kadınlar, kız çocukları, çocuklar, engelliler ve azınlık toplulukları, daha büyük bir şiddet, sömürü ve istismar riskiyle karşı karşıya kalıyor" denildi.

OCHA, ciddi finansman açıklarının, ülkeye sağlanan yardımların kesilmesine yol açtığını vurguladı. Ocak ayında 1,1 milyon olan gıda yardımı alan kişi sayısının, haziranda 600.000'e kadar düştüğünü belirten OCHA, bunun temel nedeninin fon yetersizliği olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre bu yıl fon yetersizliği nedeniyle yaklaşık 233 beslenme merkezi ve 380 sağlık tesisi kapandı veya hizmetlerini kısıtladı. Ajans, Somali'ye yönelik insani yardım müdahale planı için gerekli olan 852 milyon ABD doları tutarındaki fonun sadece yüzde 36'sının karşılandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua