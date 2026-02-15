Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye Getirilişinin Yıl Dönümünde Diyarbakır'da Protesto Yürüyüşü
Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 27. yıldönümü dolayısıyla protesto yürüyüşü yapıldı. Yüzlerce kişi, telefonu ışıklarıyla yürüyüşe katıldı.
Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN
(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 27'nci yıl dönümünde DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da protesto yürüyüşü yapıldı.
Diyarbakır'da, DEM Parti'nin öncülüğünde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 yıl önce Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi.
Koşuyolu İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, telefonlarının ışıklarını yakarak, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtine yürüdü.
Yürüyüşe DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın yanı sıra DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Öcalan'ın lehine sloganların atıldığı yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş Sanat Sokağı girişinde son buldu.