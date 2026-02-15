Haberler

Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye Getirilişinin Yıl Dönümünde Diyarbakır'da Protesto Yürüyüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 27. yıldönümü dolayısıyla protesto yürüyüşü yapıldı. Yüzlerce kişi, telefonu ışıklarıyla yürüyüşe katıldı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 27'nci yıl dönümünde DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da protesto yürüyüşü yapıldı.

Diyarbakır'da, DEM Parti'nin öncülüğünde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 yıl önce Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi.

Koşuyolu İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, telefonlarının ışıklarını yakarak, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtine yürüdü.

Yürüyüşe DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın yanı sıra DEM Parti milletvekilleri de katıldı. Öcalan'ın lehine sloganların atıldığı yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüş Sanat Sokağı girişinde son buldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat

50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama