Obdan Sistem ve Servex'ten Stratejik Ortaklık: E-Ticaret Lojistiğinde Yeni Dönem

DIŞ ticaret ve lojistik alanında hizmet veren Obdan Sistem ile uluslararası kurye ve kargo taşımacılığı yapan Servex, güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklıkla iki marka, sektörün yaklaşık yüzde 10'unu temsil edecek bir hacim hedeflerken, yıllık 10 milyon adet e-ticaret ithalatı ile küresel ölçekte entegre ve yenilikçi bir lojistik ağ kurmayı planlıyor.

İş birliğine yönelik yapılan bilgilendirmede lojistik sektöründe geleneksel deneyimle dijital dönüşümün buluştuğu yeni bir dönemin kapılarının aralandığı aktarıldı. Bu yıl sektörde 80'inci yılını kutlayan Obdan Sistem'in tedarik zincirinin birçok halkasında sahip olduğu altyapı, Servex'in e-ticaret lojistiği, ekspres kurye ve uluslararası kargo taşımacılığındaki uzmanlığıyla birleşiyor. Bu ortaklık sayesinde iki marka, lojistik süreçleri uçtan uca dijitalleştiren, hız ve esneklik odaklı bir hizmet modeli geliştirerek sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

'SERVEX İLE HEM TÜRKİYE'DE HEM DE ULUSLARARASI PAZARLARDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Obdan Sistem Genel Müdürü ve Servex Yönetim Kurulu Başkanı Arkın Obdan, ortaklıkla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Obdan Sistem olarak, gümrük müşavirliğiyle başlayan yolculuğumuzda, yıllar içinde antrepoculuk, lojistik depolama ve uluslararası taşımacılıkla büyüdük. Şimdi Servex ile birlikte uluslararası kargo ve ekspres kurye alanında yeni bir zincir halkasını bünyemize katıyoruz. E-ticaret taşımacılığı, artık herkesin hayatına dokunan bir iş alanı. Biz bu alanda güçlü bir gelecek görüyoruz. Servex ile birlikte hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda büyümeye devam edeceğiz."

'OBDAN SİTEM'İN DENEYİMİNDEN FAYDALANARAK İŞ ORTAKLARIMIZA ÇOK DAHA KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ'

Servex Kurucusu ve Türkiye Genel Müdürü Servet Azar ise ortaklığın sektöre getireceği fırsatları şu sözlerle değerlendirdi:

"Servex olarak 2015'ten bu yana uluslararası kurye ve kargo taşımacılığı alanında hizmeti veriyor, yetkili operatör ve freight forwarder olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugün Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde bulunan bölgesel Servex hub'larının yan sıra 150'den fazla ülkede e-ticaret lojistiği, uluslararası kurye servisi ve diğer lojistik operasyonlar için hizmet sağlıyoruz. Obdan Sistem gibi alanında öncü bir kuruluşla güçlerimizi birleştirmek hem operasyonel kabiliyetimizi hem de hizmet ağımızı büyütmemizi sağlayacak. Obdan Sitem'in lojistik ve gümrükleme alanındaki deneyiminden faydalanarak iş ortaklarımıza çok daha kapsamlı ve güvenilir çözümler sunacağız."

Şirketten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Obdan Sistem, dört kuşaktır devam eden güçlü marka mirasıyla Türkiye'nin dış ticaret ve lojistik sektörlerinde öncü rol oynuyor. Servex ise e-ticaret lojistiği, uluslararası kurye ve kargo taşımacılığı alanlarındaki uzmanlığıyla hız, esneklik ve dijital dönüşümün ön plana çıktığı çağın ihtiyaçlarına yanıt veriyor. İki şirket, Türkiye'den Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada, yurt dışından gelen ve yurt dışına giden e-ticaret ürünlerinin Türkiye'ye girişinden son kullanıcıya ulaşmasına kadar uzanan, uçtan uca entegre çözümler geliştirmeyi hedefliyor."