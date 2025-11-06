Haberler

Obdan Sistem ve Servex'ten Stratejik Ortaklık: E-Ticaret Lojistiğinde Yeni Dönem

Obdan Sistem ve Servex'ten Stratejik Ortaklık: E-Ticaret Lojistiğinde Yeni Dönem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Obdan Sistem ile Servex, dış ticaret ve lojistik alanında güçlerini birleştirerek e-ticaret taşımacılığına yönelik entegre ve dijital bir ağ kurmayı hedefliyor. Ortaklık, yıllık 10 milyon adet e-ticaret ithalatı hacmiyle sektörde yeni bir dönemin kapılarını açacak.

DIŞ ticaret ve lojistik alanında hizmet veren Obdan Sistem ile uluslararası kurye ve kargo taşımacılığı yapan Servex, güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklıkla iki marka, sektörün yaklaşık yüzde 10'unu temsil edecek bir hacim hedeflerken, yıllık 10 milyon adet e-ticaret ithalatı ile küresel ölçekte entegre ve yenilikçi bir lojistik ağ kurmayı planlıyor.

İş birliğine yönelik yapılan bilgilendirmede lojistik sektöründe geleneksel deneyimle dijital dönüşümün buluştuğu yeni bir dönemin kapılarının aralandığı aktarıldı. Bu yıl sektörde 80'inci yılını kutlayan Obdan Sistem'in tedarik zincirinin birçok halkasında sahip olduğu altyapı, Servex'in e-ticaret lojistiği, ekspres kurye ve uluslararası kargo taşımacılığındaki uzmanlığıyla birleşiyor. Bu ortaklık sayesinde iki marka, lojistik süreçleri uçtan uca dijitalleştiren, hız ve esneklik odaklı bir hizmet modeli geliştirerek sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

'SERVEX İLE HEM TÜRKİYE'DE HEM DE ULUSLARARASI PAZARLARDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Obdan Sistem Genel Müdürü ve Servex Yönetim Kurulu Başkanı Arkın Obdan, ortaklıkla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Obdan Sistem olarak, gümrük müşavirliğiyle başlayan yolculuğumuzda, yıllar içinde antrepoculuk, lojistik depolama ve uluslararası taşımacılıkla büyüdük. Şimdi Servex ile birlikte uluslararası kargo ve ekspres kurye alanında yeni bir zincir halkasını bünyemize katıyoruz. E-ticaret taşımacılığı, artık herkesin hayatına dokunan bir iş alanı. Biz bu alanda güçlü bir gelecek görüyoruz. Servex ile birlikte hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda büyümeye devam edeceğiz."

'OBDAN SİTEM'İN DENEYİMİNDEN FAYDALANARAK İŞ ORTAKLARIMIZA ÇOK DAHA KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ'

Servex Kurucusu ve Türkiye Genel Müdürü Servet Azar ise ortaklığın sektöre getireceği fırsatları şu sözlerle değerlendirdi:

"Servex olarak 2015'ten bu yana uluslararası kurye ve kargo taşımacılığı alanında hizmeti veriyor, yetkili operatör ve freight forwarder olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugün Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde bulunan bölgesel Servex hub'larının yan sıra 150'den fazla ülkede e-ticaret lojistiği, uluslararası kurye servisi ve diğer lojistik operasyonlar için hizmet sağlıyoruz. Obdan Sistem gibi alanında öncü bir kuruluşla güçlerimizi birleştirmek hem operasyonel kabiliyetimizi hem de hizmet ağımızı büyütmemizi sağlayacak. Obdan Sitem'in lojistik ve gümrükleme alanındaki deneyiminden faydalanarak iş ortaklarımıza çok daha kapsamlı ve güvenilir çözümler sunacağız."

Şirketten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Obdan Sistem, dört kuşaktır devam eden güçlü marka mirasıyla Türkiye'nin dış ticaret ve lojistik sektörlerinde öncü rol oynuyor. Servex ise e-ticaret lojistiği, uluslararası kurye ve kargo taşımacılığı alanlarındaki uzmanlığıyla hız, esneklik ve dijital dönüşümün ön plana çıktığı çağın ihtiyaçlarına yanıt veriyor. İki şirket, Türkiye'den Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada, yurt dışından gelen ve yurt dışına giden e-ticaret ürünlerinin Türkiye'ye girişinden son kullanıcıya ulaşmasına kadar uzanan, uçtan uca entegre çözümler geliştirmeyi hedefliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece yarısı dev bir zam geliyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.