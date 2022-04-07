Obama 5 Yıl Sonra Yeniden Beyaz Saray'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Obama 5 Yıl Sonra Yeniden Beyaz Saray'da

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Eski ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı döneminde yürürlüğe giren Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nın yıldönümü için Beyaz Saray'daydı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı döneminde yürürlüğe giren Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nın yıldönümü için Beyaz Saray'daydı. Eski Başkan, Obamacare olarak da bilinen sağlık hizmeti programını kendi başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan, şimdiki başkan Joe Biden'la birlikte uygulamaya koymuştu. Kongre üyeleri ve Biden yönetimi çalışanlarının alkışlarıyla karşılanan Obama, konuşmasında katılımcıları espirileriyle güldürdü

DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Barack Obama, Beyaz Saray, Joe Biden, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title