O'ra Bu'ra Çocuk Tiyatrosu Oyunu 8 Kasım'da Prömiyer Yapıyor

(İSTANBUL) - Çocuk tiyatrosu sahnesine yepyeni bir soluk getirecek "O'ra Bu'ra" çocuk oyunu, 8 Kasım Cumartesi akşamı Şişli Tiyatrosu sahnesinde prömiyerini yapmaya hazırlanıyor. 5 yaş ve üzeri izleyici kitlesine hitap eden oyun, dört benzersiz karakterin kendini keşfetme, empati kurma ve dostluğun gücünü anlama serüvenini eğlenceli müzikler ve danslarla sahneye taşıyor.

Hayatın farklılıklarla güzel olduğu temasını işleyen çocuk oyunu "O'ra Bu'ra" seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sezon boyunca Şişli Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyunun prömiyer tarihi ise 8 Kasım 2025 olarak duyuruldu. Çocuklara renkli bir deneyim sunacak oyun, ebeveynler için de hayata ve ilişkilere ilişkin mesajlarla dolu olacak.

Oyunun konusu

"O'ra Bu'ra", her biri fiziksel özellikleri nedeniyle kendini sevmekte zorlanan dört ana karakteri merkezine alıyor; fazla uzun olan Sırık, kısa ama zeki Bodur, fazla şişman ve inatçı Tombik ile fazla zayıf ve duygusal Çubuk... Yalnız kalmak için geldikleri gizemli bir yerde yolları kesişen bu dört arkadaş, başlangıçta birbirleriyle alay edip kavga etseler de zamanla farklılıklarının aslında onları özel ve güzel yaptığını keşfediyor.

Eğlenceli müzikleri, dansları ve sürükleyici hikayesiyle özsaygı, empati, dayanışma ve dostluk temalarını sıcak bir dille işleyen oyun, renkli sahne düzeni ve kahkaha dolu sahneleriyle çocuklara gülümseten ve düşündüren bir tiyatro deneyimi sunacak.

Biletleri Şişli Tiyatrosu gişelerinden ve 'Biletinial' üzerinden temin edilebilecek oyunun güncel programı ise şöyle:

-8 Kasım Cumartesi

-23 Kasım Pazar

-7 Aralık Pazar

-21 Aralık Pazar