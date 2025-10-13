NYT: Gazze'de ateşkes sonrası İsrail'in ABD kamuoyunda itibarını onarmak için çabalaması gerekecek

The New York Times (NYT) gazetesi, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle ABD kamuoyunda gittikçe kötüleşen itibarını düzeltmek için ateşkes sonrasında çabalaması gerekeceğini yazdı.

NYT'nin "İsrail İçin Bir Test: Amerikanlarla Bağını Düzeltebilir mi?" başlıklı haberine göre, İsrail'in saldırıları, en güçlü ve en önemli müttefiki ABD vatandaşlarıyla ilişkilerinde "yıkıcı etkiye" yol açtı.

İsrail'in ABD'deki itibarı yalnızca 2024'te haftalar süren Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan kampüslerde değil "yenilikçi" ABD'liler arasında da yıkıma uğradı.

NYT'nin geçen ay yaptığı ankete göre, ABD'li Yahudiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve aşırı sağcı hükümetini Gazze'ye saldırıları nedeniyle sertçe eleştiriyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu, İsrail'in saldırıları sonucu on binlerce sivilin öldürülmesi, insani yardımların kısıtlanması nedeniyle Tel Aviv yönetiminin savaş suçları işlediği görüşünü paylaşıyor.

Washington Post gazetesinin anketine göre, ABD'li her 10 katılımcıdan 4'ü, İsrail'in soykırım suçu işlediğini düşünüyor ve bu değişim, Kongre'de "ılımlı" görüşleri olan Demokrat Partilileri dahi ülkenin İsrail'e askeri yardımını kısıtlamak gibi sert tavırlar almaya yönlendiriyor.

İsrail'e destek veren Cumhuriyetçi Partililer ise Demokratları "düşmanlarına yardım sağlamakla" itham etmeye çalışıyor ancak genç Evanjelik Hristiyanlar İsrail'e ilişkin görüşlerinde büyükleriyle fikir çatışması yaşıyor ve gençler İsrail'i "kurban olarak değil zalim" olarak görüyor.

Bu kapsamda ABD'li "muhafazakar sunucu" Megyn Kelly'nin, gazeteci Tucker Carlson'ın programında "30 yaşın altındaki herkes İsrail'e karşı." yorumu dikkati çekiyor.

Konuya ilişkin merak edilenler arasında "Bu genç Amerikanların, uzun vadede İsrail'in kaybı olup olmayacağı ve İsrail destekçilerinin bunu tersine çevirmek için ne yapacağı" meselesi yer alıyor.

Gençler arasında İsrail'e ilişkin görüşler değişiyor

Maryland Üniversitesinde İsrail-Filistin meselesi üzerine çalışmalar yürüten Shibley Telhami NYT'ye yaptığı açıklamada, bunun için "artık çok geç" olduğunu belirtti.

Telhami, "Pearl Harbor nesli ve Vietnam nesli gibi emsal bir Gazze neslimiz var. Vietnam Savaşı'ndan farklı olarak insanlar arasında, medyanın güçlendirdiği, eş zamanlı olarak soykırıma şahit olduğumuz algısı var. Bu, İsrail'i 'kötü adam' olarak gören yeni bir nesil. Bu (düşüncenin) yok olacağını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ABD'nin desteğine bağımlılığının siyasi, askeri ve ekonomik açıdan oldukça belirgin hale geldiğine değinen Telhami, Tel Aviv yönetiminin, ABD kamuoyunda olası bir hezimeti "varoluşsal bir tehdit" olarak görebileceğini ifade etti.

ABD doğumlu İsrailli yazar Yossi Klein Halevi de yaptığı açıklamada, ABD'de üniversite kampüslerinde İsrail karşıtı aktivistlerin söylemlerinden ziyade apolitik akranlarını etkileme seviyesine şaşırdığını kaydetti.

ABD-İsrail ilişkilerinin "sağlam" görenler, fikirlerin değişebileceğini savunuyor

İsrail'in saldırılarının ve Gazze'deki yıkıcı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının sona ermesiyle ABD'lilerin verdiği desteğin yeniden artabileceğini düşünenler de bulunuyor.

Amerika Yahudi Demokratik Konseyi İcra Kurulu Başkanı Halie Soifer konuya ilişkin "İsrail'e ilişkin görüşlerin biraz sıfırlanabileceğini düşünüyorum." dedi.

ABD'de doğmuş İsrailli anketör Dahlia Scheindlin "geri dönüşün mümkün olduğunu" savunarak "İnsanlar genelde verilen zararı olduğundan fazla tahmin ediyor. Katliamı durdurmak bazı insanların rahat hissettikleri destekleyici bakış açısına dönmesini sağlayacaktır." görüşünü öne sürdü.

Bu görüşün altında ise ABD-İsrail ilişkilerinin "sağlam" olduğu fikri bulunuyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski çalışanı ve ulusal güvenlik kurumlarına danışmanlık veren MIND Israel'in Washington-Tel Aviv ilişkilerini takip eden yetkilisi Avner Golov, "Çin'e karşı büyük güç yarışında kıymetliyiz. ABD'nin Orta Doğu çıkarlarının çekirdeğindeyiz." ifadesini kullandı.

Golov, anketlerin siyasi aşırıcılığın reddedildiğini gösterdiğini belirterek, "İsrail'deki halk protestolarının Netanyahu'ya baskı uygulayarak saldırıları sona erdirmeye teşvik ettiğini, bu nedenle İsrail'in demokrasisinin övgüye değer birçok yönü olduğunu" iddia etti.

Uzmanlar, İsrail'in ABD'lilerle ilişkilerini düzeltmesi ne kadar zor olursa olsun Tel Aviv'in bu hedefte yapacakları konusunda çok az seçeneği olacağını çünkü Netanyahu'nun uluslararası toplumda İsrail'in izolasyonuna izin verdiğini belirtiyor.

Middlebury College'dan Profesör Ted Sasson, İsrail'in ABD'ye "ihtiyacı olduğunu ve gidecek başka yeri olmadığını" belirterek, "İsrail'in Kongreyi ve gelecekteki ABD Başkanını, (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve Trump gibi destek vermeye ikna konusunda daha çok çalışması gerekecek." yorumunu yaptı.

Amerikan Yahudi Komitesi Yöneticisi Ted Deutch ise ateşkesle beraber dünyanın odağını, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ne yaptığından başka yöne çekeceğini savundu.