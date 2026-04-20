NYT, Antalya Diplomasi Forumu'nda bölgesel sorunların çözümüne dair yeni çabaların ele alındığını belirtti

NEW New York Times gazetesi (NYT), 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), bölgesel sorunların çözümü konusunda yeni ortaklıklar arama çabalarının konuşulduğuna dikkati çekti.

NYT'nin haberinde, ABD'nin "küresel düzeni hiçe sayması sonucu" bölgesel sorunların çözümü konusunun ve bu konuda yeni arayışların, bu yıl 5'incisi düzenlenen ADF'de ön plana çıktığına işaret edildi.

ADF toplantılarında, ABD'den "nadiren" bahsedildiğine değinilen haberde, "Aralarında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'dan düzinelerce devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce katılımcı arasındaki tartışmalarda, ABD'nin müttefiklerini ve uzun zamandır temsil ettiğini iddia ettiği küresel düzeni hiçe sayması durumunda nasıl yanıt verileceği sorusu ön plana çıktı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki "dış politika kaosu ve ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı büyük aksaklıklar" nedeniyle Türkiye ve diğer ülkelerin, "küresel devlere" daha az güvenmeleri ve bunun yerine kendi bölgelerini yönetmek için komşularıyla ortaklık kurmaları gerektiği fikrine yoğunlaştığı kaydedildi.

Söz konusu haberde, "Pazar günü sona eren Antalya Diplomasi Forumu'nda bu tür bir işbirliğine duyulan istek, defalarca dile getirildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" eleştirisine yer verildi

NYT'nin haberinde, Antalya'da gerçekleşen forumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bazı ifadeleri de tırnak içinde aktarıldı.

Haberde, Erdoğan'ın küresel sistemin "ahlaki ve varoluşsal bir kriz" içinde olduğu söylemine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) daimi üye sayısının sınırlı olmasına yönelik sık sık tekrarladığı "Dünya 5'ten büyüktür." eleştirisine yer verildi.

Erdoğan'ın, Gazze'deki soykırım ile "Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik askeri genişlemesi" nedeniyle İsrail'i eleştirdiği ifade edilen haberde, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için müzakerelere yardımcı olmaya hazır olduğuna dair açıklamasına dikkati çekildi.

ABD merkezli gazetede, Dışişleri Bakanı Fidan'ın kapanış basın toplantısında, "Eğer bu bölge, bir kurtarıcı beklemeye devam ederse, sonunda sonsuza dek bu sorunlarla karşı karşıya kalmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Haberde, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, "ABD dış politikasının uzun süredir geçerli olan temel ilkelerinden" vazgeçtiği ve İsrail ile birlikte başlattığı İran'a yönelik savaşla, "küresel ekonomiyi altüst ettiği" değerlendirmeleri yapıldı.