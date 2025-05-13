NYCxDESIGN Festivali'nde Türk Tasarımcılar Değişime Renk Katıyor

New York'ta 15-21 Mayıs'ta düzenlenecek "NYCxDESIGN Festivali" bu yıl 5 Türk tasarımcının eserlerine ev sahipliği yapacak.

Şehrin dinamizmini ve kültürel çeşitliliğini kutlayan "xSouvenir" sergisine ev sahipliği yapan festival, Oculus'taki The Canvas Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Eserleri sergilenecek Türk tasarımcılar, New York'un çok katmanlı yapısını kendi yorumlarıyla yeniden kurgulayarak Türkiye'yi uluslararası tasarım sahnesinde temsil ediyor.

Türk tasarımcılar arasında Berk İlhan, Efecem Kutuk, Meltem Parlak & Melis Dizdar ve Münire (Mimi) Kırmacı yer alıyor.