Haberler

Nusret-2025 Tatbikatı'nda Yerli ve Milli Savunma Sistemleri Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda gözlemci gününde yerli ve milli savunma sistemlerinin kullanımına dikkat çekti. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri'nin mayın harekatı konusundaki yetenekleri sergilendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı kapsamında Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk." dedi.

Bayraktaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından olan Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın gözlemci gününü hep beraber izlediklerini söyledi.

Bayraktaroğlu, bir haftadır süregelen bu tatbikatta mayın harekatı konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bütün imkan ve kabiliyetlerini gördüklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz ekim ayı içinde Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nı Anadolu Gemisi'nden, bu tatbikatı ise tamamıyla yerli ve milli imkanlarla icra edilmiş Sancaktar Gemisi'nden izleme imkanını bulduk." diye konuştu.

Mayın harekatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu harekatın en önemli yanı bugün NATO üyesi ülkeler ve 26 ülkenin de beraber izlediği gözlemci ve fiili olarak bu tatbikata bizzat şahit oldular. Tabii bu tatbikatta elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim biliyorsunuz Karadeniz güvenliğini sağlamamız için üç ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri komutanlığının Karadeniz'deki mayın hareketi kapsamında imzalamış olduğu işbirliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk. Burada elde ettiği eğitim, başarı ve faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk."

Bayraktaroğlu, yerli ve milli ürünlerin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından burada deneme imkanının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk. Bu nedenle bu kullanımlarına şahit olduğumuz bu yerli ve milli sistemlerin daha da gelişeceğini, daha da ileriye götüreceğimizin de bir kanıtı olarak burada izleme imkanı bulduk. Bu nedenle bu harekatı icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkürlerimi ve bütün personele başarılar diler ve bu harekatın amacına ulaştığını ve mayın harekatı konusunda ne kadar başarılı ve üstün bir seviyeye geldiğimizin bir örneğini de hep beraber görmüş olduk."

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi

Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.