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NUSRET-2024 Davet Tatbikatı için Savunma Sanayi Ürünleri Sergilendi

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İzmir ve Zonguldak'ta düzenlenen NUSRET-2024 Davet Tatbikatı kapsamında, TCG Sancaktar Gemisi'nde savunma sanayi firmaları tarafından yerli üretim ürünlerin tanıtımları yapıldı. Aselsan ve Havelsan gibi önemli firmaların katıldığı etkinlikte insansız deniz araçları da sergilendi.

(İZMİR) – Türkiye'nin ev sahipliğinde, 20-29 Eylül günleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Zonguldak Ereğli'de düzenlenen NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'yla ilgili bilgilendirme toplantısının ardından TCG Sancaktar Gemisi'nde, Deniz Kuvvetleri'ne özel olarak savunma sanayinde kullanılacak ürünlerin gösterimi yapıldı.

Her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın bilgilendirme toplantısının ardından TCG Sancaktar Gemisi'nde, savunma sanayi firmalarının ürün tanıtımları ve fiili gösterimleri gerçekleştirildi.

Aralarında Aselsan ve Havelsan'ın da bulunduğu toplam 12 firmanın bünyelerinde geliştirdikleri savunma sanayinde kullanılacak üretimlerini sergiledikleri gösterimde savunma ve keşif araçları dikkat çekti.

İnsansız deniz aracı prototipi de sergilendi

Gösterimde ayrıca, Aselsan tarafından üretimi yapılan ve yüzde 100 yerli "İnsansız Su Üstü Aracı"nın da prototipi sergilendi. Firmanın ürettiği bir adet insansız deniz aracını Türk Donanması'na teslim ettiği bilgisi verildi.

Firma ayrıca, "Deringöz Otonom Sualtı Aracı" prototipinin de gösterimini yaptı.

Gösterimde birçok özel firmanın da Deniz Kuvvetleri için keşif ve savunma sanayi için ürettikleri ürünler, yerli ve yabancı donanma mensuplarının bulunduğu TCG Sancaktar'da görücüye çıkarılarak bilgilendirme yapıldı.

NUSRET-2024 Davet Tatbikatı için Savunma Sanayi Ürünleri Sergilendi
Kaynak: ANKA / Güncel

Denizcilik Zonguldak Teknoloji Politika Havelsan Aselsan Savunma Güncel İzmir

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