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Nusaybin Devlet Hastanesi'nde 'mavi ve beyaz kod' tatbikatı yapıldı

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Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Nusaybin Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının da katılımıyla 'mavi ve beyaz kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta hastanede yaşanabilecek acil durumlar canlandırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Nusaybin Devlet Hastanesi'nde 'mavi ve beyaz kod' tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının da katılımıyla 'mavi ve beyaz kod' tatbikatı gerçekleştirdi. Hastanelerde çeşitli acil durumları ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılan 'beyaz' ve 'mavi kod' uyarı sistemi tatbikatında senaryo gereği, hastanede yatan bir hasta yakınının görevli personele bağırması, şiddete başvurması ve sonrası yaşanan olaylar canlandırıldı. Tatbikatta, odada bulunan diğer personel dahili telefondan sözlü ya da fiziki saldırı sırasında kullanılan beyaz kod anlamına gelen '1111'i tuşladı ve telefonu kapattı. Acil çağrıyı alan özel güvenlik personelleri de hızla olay yerine gelerek hasta yakınını gözaltına alınması için hastane polisine teslim etti. İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Sezai Dengiz, amaçlarının hastalara daha iyi hizmet vermek olduğunu ifade ederek, "Hastanemiz çalışanlarını değerlendirmek, hastanede bu işleyişi daha iyi hale getirmek ve tespit ettiğimiz aksaklıkları gözlemlemek amacıyla beraberce tatbikat yaptık. Tatbikatta bir takım gördüğümüz aksaklıklar olursa bunları da ekibimizle değerlendirip, daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için bu amaçla sık sık hastanemizde bu tatbikatlara devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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