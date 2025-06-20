Nusaybin'de Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Açıldı

Nusaybin'de Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Açıldı
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Nusaybin'de 30 ünit kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 150 bin kişiye hizmet verecek şekilde açıldı. Sağlık Müdürü, bu yatırımın bölge halkına hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Nusaybin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin (ADSM) hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ve çevre ilçelerden yaklaşık 150 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verebilecek 30 ünit kapasiteli merkez hizmete açıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz ve sağlık yöneticileri açılan Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Merkezde, diş çekimi, kanal tedavisi, pedodonti (çocuk diş sağlığı) gibi birçok alanda kapsamlı hizmet sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, 30 ünit kapasiteli merkezin vatandaşların hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ettiklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu önemli yatırımla birlikte bölge halkımız hem daha hızlı hem de daha nitelikli sağlık hizmetine erişebilecek. Bu sürecin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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