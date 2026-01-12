Nusaybin'de SUV tipi aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın kaldırıma çarpması sonucu bir çocuk yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi araç, Sakarya Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araç, bir iş yeri ile aydınlatma direği arasında yan durdu.
Kazada, araçtaki bir çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel