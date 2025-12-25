Nusaybin'de seyir halindeki tır alev aldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki soğan yüklü bir tır, alev aldı. Sürücü, ailesiyle birlikte aracı yol kenarına çekerek kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır ağır hasar gördü.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen soğan yüklü tır, dün gece kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde seyir halinde alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek eşi ve çocuğuyla araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın tırda ağır hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel