Nusaybin'de Pikap Devrildi: 6 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen pikapta 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 LY 176 plakalı pikap, Nusaybin-Midyat kara yolunun Karasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada C.B. (9), D.B. (10), S.B. (35), F.B. (38), C.A. (45) ve M.S.B. (58) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel