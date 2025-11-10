Nusaybin'de Kavga Sonrası Otomobil Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavgada karşı gruptaki kimliği belirsiz kişinin otomobil ile çarpması sonucu ağır yaralanan Kudbettin Akyüz (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyüz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.