Mardin'de düğün salonu önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Devrim Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/ MARDİN