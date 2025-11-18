Haberler

Nusaybin'de Cip Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir cipin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SDK 34 plakalı cip, Nusaybin-Artuklu kara yolunun Çukuryurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, D.I. (3), G.I. (62), M.I. (68) ve M.E.I. (39) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
