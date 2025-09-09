Nürnberg'de NSU Terörüne Kurban Giden Enver Şimşek Anıldı

Almanya'nın Nürnberg kentinde, aşırı sağcı "Nasyonalsosyalist Yeraltı" (NSU) terör hücresi tarafından 25 yıl önce öldürülen Enver Şimşek düzenlenen törenle anıldı.

Nürnberg'teki Enver Şimşek Meydanı'nda düzenlenen anma törenine, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Enver Şimşek'in aile fertleri, avukat Seda Başay Yıldız daha önce Alman hükümetinin NSU kurbanları ve yakınları için görevlendirdiği ombudsman olan Barbara John ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cebeci, burada yaptığı konuşmada, Enver Şimşek cinayetinin aşırı sağcı terör örgütü NSU'nun cinayetler serisinin ilk katliamı olduğunu belirterek, bu ırkçı cinayetin unutulmaması ve unutturulmaması konusunda Almanya'daki Türk toplumunun çok özel bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

NSU'nun işlediği cinayetlerinin ırkçılıktan uzak motiflere indirgenerek soruşturulduğunu ve ailelerin resmi makamların ağır suçlamalarına maruz bırakılarak acılarını dahi yaşamalarına dahi izin verilmediğini hatırlatan Cebeci, Schwandorf, Solingen ve Mölln'de yaşanan büyük acıların ve kayıpların açtığı yaraların henüz sarılamadığı bir dönemde NSU terör örgütünün işlediği seri cinayetlerin Almanya'daki Türk toplumunda bir kez daha derin korku ve endişeler yarattığını ifade etti.

Cebeci, Türk toplumunun güven ve huzur içinde yaşamayı talep etmesinin en doğal hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bu amaçla, Alman yetkililerin Türk toplumunu rahatlatacak adımları atacağına inanıyorum." dedi.

Enver Şimşek, 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de saldırıya uğramış 11 Eylül 2000'de hayatını kaybetmişti.

NSU'nun karanlık geçmişi

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8 Türk vatandaşının öldürüldüğü cinayetler uzun süre karanlıkta kalmış, bunların arkasında NSU adlı bir neonazi terör örgütünün olduğu 2011'de ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Terör örgütünün hayattaki tek üyesi olduğu iddia edilen Beate Zschaepe, örgüt arkadaşlarının ölümü üzerine hücre evini ateşe vermiş ve polise teslim olmuştu.

Zschaepe, 11 Temmuz 2018'de sona eren davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.