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NURDAĞI'NDA DEPREMİN 57'NCİ SAATİNDE 10 YAŞINDAKİ UMUT SAĞ ÇIKARILDI

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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Selim Er Camii yakınında yıkılan binanın enkazından, Siirt'ten gelen UMKE ekipleri 10 yaşındaki Umut'u sağ olarak çıkardı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Selim Er Camii yakınında yıkılan binanın enkazından, Siirt'ten gelen UMKE ekipleri 10 yaşındaki Umut'u sağ olarak çıkardı.

HABER - Akif ÖZALP/GAZİANTEP,(DHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Elbistan Siirt Umut Yerel Güncel Haberler

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