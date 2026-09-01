Haberler

Nurdağı'nda yangın: Ev, ahır ve konteyner hasar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakçagözü Mahallesi Cumuriyet Mahallesindeki K.Y'ye ait evde saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evin önündeki konteyner ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ahırdaki hayvanları çıkardı.

Yangında, K.Y ile M.D'ye ait ev, ahır ve 2 konteyner hasar aldı.

Kaynak: AA
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir

Mansur Yavaş düğmeye bastı! Gökçek'i zora sokacak hamle

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Elazığ'da akılalmaz hırsızlık: Kasayı boşaltmakla yetinmediler

Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde iç çamaşırını değiştirirken yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu sahilde iç çamaşırını değiştirirken yakalandı
Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi

Kısa yoldan zengin olacaklardı, hikayenin sonu kötü bitti

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktorlar, kritik anları anlattı
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt