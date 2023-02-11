NURDAĞI'NDA 5 KİŞİLİK ASLAN AİLESİ ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından 5 kişilik Aslan ailesi Şırnak ve Mardin Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından 5 kişilik Aslan ailesi Şırnak ve Mardin Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle sağ olarak kurtarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mardin Belediyesi Kahramanmaraş Gaziantep Şırnak Güncel Haberler

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