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NURDAĞI'NDA 5 KİŞİLİK ASLAN AİLESİ ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından 5 kişilik Aslan ailesi Şırnak ve Mardin Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından 5 kişilik Aslan ailesi Şırnak ve Mardin Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle sağ olarak kurtarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mardin Belediyesi Kahramanmaraş Gaziantep Şırnak Güncel Haberler

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