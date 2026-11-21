Nurdağı'da otomobil ile tır çarpıştı, yaralanan 1 sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.H.A. (39) idaresindeki 06 MIA 20 plakalı otomobil ile M.K. (41) yönetimindeki 46 E 1132 plakalı tır Bademli Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA