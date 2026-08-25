Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti, anı defterini imzaladı ve temsili atlı birliklerini İzmir'e uğurladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak için Afyonkarahisar'a geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Şuhut Atatürk Evi'ndeki programa katıldı. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret eden Kurtulmuş, Şuhut'taki Atatürk Evi'nde düzenlenen programda yer aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Atatürk Evi'ni gezdi, anı defterini imzaladı ve yetkililerden binaya ilişkin bilgi aldı.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, TBMM Divan Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile vatandaşlar katıldı.

Kurtulmuş, daha sonra Zafer Haftası kutlamaları kapsamında temsili atlı birliklerini Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Komşuda terör örgütü kendini feshetti
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır