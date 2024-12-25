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Nüfus Politikaları Kurulu Kuruldu

Nüfus Politikaları Kurulu Kuruldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Kurul, demografik değişimler ve doğurganlık oranları ile ilgili politika geliştirecek.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'ndan oluşacak.

Kararnamede, Kurul'un görevleri şöyle sıralandı:

"- Nüfus politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak

Nüfus politikalarının oluşturulması ve uyglanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve bu kapsamda hazırlanacak eylem planı aracılığıyla planlı ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmaları koordine etmek.

Nüfus politikaları ile ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak.

Nüfus politikaları ile ilgili çalışmalarda birden fazla kurumun görev ve yetki alanına giren hususlarda komiteler veya çalışma grupları oluşturmak ve bunların iş programları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

Demografik yapıda meydana gelen değişimler ile doğurganrlık oranının azalmasına neden olan faktörleri ve bunların ortaya çıkardığı sonuçları kapsamlı olarak incelemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ve aile kurumunun güçlendirilmesi suretiyle sağlıklı ve dinamik nüfus yapısının korunması için kısa, orta ve uzun vadeli politikaların oluşturulmasını sağlamak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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