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NTT Docomo, Japonya genelinde sesli arama ve mobil veride kesinti duyurdu

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Japonya'nın en büyük mobil operatörü NTT Docomo, ülke genelinde sesli arama, mobil veri ve kısa mesaj hizmetlerinde kesinti yaşandığını duyurdu. Şirket, nedenin araştırıldığını ve NTT Docomo ağını kullanan diğer operatörlerin hizmetlerinin de etkilendiğini bildirdi.

Japonya'nın en büyük mobil operatörü NTT Docomo, Japonya genelinde hizmet kesintileri yaşandığını duyurdu.

Kyodo'nun haberine göre NTT Docomo, konu hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, Japonya genelinde hizmet kesintilerinin yaşandığı ifade edilerek, sorunun nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Sesli aramalar, mobil veri kullanımı ve kısa mesaj gönderimi gibi hizmetlerde aksama yaşandığı aktarılan açıklamada, bu durumun NTT Docomo'nun ağını kullanan diğer mobil operatörlerin sunduğu hizmetleri de etkilediği belirtildi.

Habere göre, NTT Docomo, daha önce sunucularına dışarıdan yetkisiz bir erişim sağlandığının tespit edilmesi üzerine çevrim içi mağazasını ve "My docomo" müşteri portalını askıya aldığını açıklamıştı.

Bu askıya alma işlemi nedeniyle müşteriler, mobil abonelik işlemleri yapma, fatura görüntüleme veya sözleşme değişikliği gerçekleştirme gibi hizmetlerden yararlanamaz hale gelmişti.

NTT Docomo, bünyesindeki milyonlarca kullanıcıyla Japonya'nın en büyük mobil operatörü konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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