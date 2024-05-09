NSO, Citizen Lab'dan bilgi koparmak için davayı kullandı

ABD merkezli The Intercept, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO'nun, geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının telefonlarını hedef almak için WhatsApp'taki güvenlik açığını kullandığını 2019'da ortaya çıkaran Citizen Lab'dan bilgi koparmak için Meta'nın kendine açtığı davayı kullandığını ifade etti.

The Intercept'in özel haberine göre, WhatsApp ve Meta, ABD'de federal mahkemede 2019'da açtıkları davada, NSO'yu kendi sosyal platformlarını kullanarak Pegasus ve diğer casus yazılımı dünya üzerinde 1400 cihaza göndermekle suçladı.

NSO, geçen 4 yıldan uzun sürede davanın düşürülmesini sağlama çabalarında defalarca başarısız oldu. İlk olarak ABD mahkemelerinde yargılanmaktan muaf olduğunu savunan NSO'nun bu savı, federal temyiz mahkemesi tarafından 2021'de kesin olarak reddedildi. NSO'nun kararı götürdüğü ABD Yüksek Mahkemesi ise geçen yıl başlarında kararı değerlendirmeyi reddetti.

Sonrasında davanın ABD yerine İsrail'de açılması gerektiğini savunan NSO'nun bu itirazı, davayı yöneten yargıç Phyllis Hamilton tarafından reddedildi.

Davanın ilerlemesine engel olamayan NSO, yargıç Hamilton'un bu yıl başında verdiği "NSO'nun sadece Pegasus değil, WhatsApp sunucularını hedefleyen veya yönlendiren ya da WhatsApp'ı hedef cihazlara erişmek için herhangi bir şekilde kullanan tüm casus yazılımların kodunu açıklaması kararı" ile de büyük darbe aldı.

Halihazırda Meta ve WhatsApp'tan Citizen Lab'in Pegasus soruşturmasına dair binlerce doküman elde eden NSO, farklı bir taktiğe yönelerek Toronto Üniversitesine bağlı internet güvenliği araştırma merkezi Citizen Lab'dan doğrudan bilgi elde etmek için soruşturmaya dair tüm belgeleri teslim etmesini iki kez istedi ancak iki talebi de kabul görmedi.

Yargıç Hamilton, geçen mart ayında NSO'nun Kanada Ontario Yüksek Adalet Divanındaki meslektaşlarına buna dair sınır ötesi talep göndermesi yönündeki isteğini reddetti.

NSO avukatları, davacılar Meta ve WhatsApp'ın sunduğu delillerin "Citizen Lab'in Pegasus'un sivil toplumdaki bireyleri hedef almak için kullanıldığına dair analizi nasıl yürüttüğünü göstermediği için eksik ve yetersiz" olduğunu savundu. Avukatlar, bu gerekçeyle geçen ay yeniden benzer talepte bulundu.

Citizen Lab avukatları, NSO'nun "düşmanca tavrının da göz önüne alınmasını" isteyerek bu talebe itiraz etti. Citizen Lab, NSO'ya istediği bilgileri sunmanın halihazırda şirketin faaliyetleri nedeniyle mağdur olan kişileri daha fazla baskıya maruz bırakacağını savundu.

Geçen hafta verdiği son kararda, NSO'nun talebinin "açıkça aşırı geniş" olduğunu belirten Yargıç Hamilton, Citizen Lab'ın "sivil toplum" hedefi olarak kategorize ettiği kişilerin gerçekten "suça veya terörist faaliyete" karıştığını kanıtlayabilirse NSO'nun talebini yineleyebileceğini kaydetti.

Citizen Lab'ın Direktörü Ronald Deibert ise The Intercept'e yaptığı açıklamada, mahkemenin NSO'nun bilgi talebini "aşırı geniş" bulmasından ve tartışmalı sorunları çözmek için şu anda gerekli olmadığını kabul etmesinden memnun olduklarını belirtti.

NSO, İsrail'in Gazze saldırılarını kullanmak istemişti

"Baskıcı rejimlere casus yazılım sattığı için" 2021'de ABD hükümeti tarafından kara listeye alınan NSO, Hamas'ın "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıları da kullanmaya çalışmıştı.

Şirket, "Pegasus'un teröristlere karşı süren mücadelede kullanılan kritik araç olduğunu" savunmak için kasım ayında ABD Dışişleri Bakanlığıyla görüşme talep etmişti.

ABD mahkemelerinde, NSO'ya karşı Citizen Lab'ın soruşturmasına dayanan başka davalar da görülüyor.