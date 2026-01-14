Norveç ve İsveç, Grönland Konusunda Danimarka'ya Destek Açıkladı

OSLO, 14 Ocak (Xinhua) -- Norveç ve İsveç başbakanları, yaptıkları son istişarelerin ardından Danimarka'ya desteklerini açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam İskandinav mevkidaşlarımızla iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Danimarka Krallığı'nın yanındayız. Danimarka ve Grönland ile ilgili konularda yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir" dedi.

Yine X üzerinden aynı görüşü dile getiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, "Kısa süre önce Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İskandinav meslektaşlarımızla görüşmüş bulunuyoruz. Danimarka ve Grönland'ın arkasındayız" ifadesini kullandı.

Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen aynı gün daha önce düzenledikleri ortak basın toplantısında dışarıdan Grönland'a yönelik hak taleplerini kesin ve ortak şekilde reddettiklerini söylemişti.