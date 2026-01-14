Haberler

Norveç ve İsveç, Grönland Konusunda Danimarka'ya Destek Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç ve İsveç başbakanları, Danimarka'ya desteklerini açıkladı. İskandinav mevkidaşlarıyla yapılan telefon görüşmelerinde, Danimarka ve Grönland ile ilgili kararlarda yalnızca bu ülkelerin söz sahibi olduğu vurgulandı.

OSLO, 14 Ocak (Xinhua) -- Norveç ve İsveç başbakanları, yaptıkları son istişarelerin ardından Danimarka'ya desteklerini açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam İskandinav mevkidaşlarımızla iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Danimarka Krallığı'nın yanındayız. Danimarka ve Grönland ile ilgili konularda yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir" dedi.

Yine X üzerinden aynı görüşü dile getiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, "Kısa süre önce Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İskandinav meslektaşlarımızla görüşmüş bulunuyoruz. Danimarka ve Grönland'ın arkasındayız" ifadesini kullandı.

Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen aynı gün daha önce düzenledikleri ortak basın toplantısında dışarıdan Grönland'a yönelik hak taleplerini kesin ve ortak şekilde reddettiklerini söylemişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

Tanınmış avukat başı taşla ezilerek öldürüldü
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

İBB'de 10 yıllık uygulama sona erdi, memurlar protestoya hazırlanıyor
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif