Norveç ve Danimarka, ABD'nin Venezuela Operasyonu Sonrası Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısında Bulundu

OSLO, 4 Ocak (Xinhua) -- Norveç ve Danimarka Dışişleri Bakanları, ABD'nin Venezuela'daki askeri operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirdi. Bakanlar, uluslararası hukuka saygı gösterilip, Birleşmiş Milletler bünyesinde gerilimin azaltılarak diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Washington'un bu hamlesinin ciddi hukuki endişeler doğurduğunu vurguladı.

Eide, Norveç kanalı NRK'ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi uluslararası hukuka aykırı" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ise Danimarka kanalı DR'ye yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumun ciddi bir gerilime işaret ettiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin gelişmeleri görüşmek üzere bir an önce toplanmasını beklediğini söyledi.

Uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Rasmussen, "Oyunun uluslararası kurallarına saygı duymaya devam etmeliyiz" dedi.