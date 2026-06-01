Malezya: Norveç, deniz saldırı füzesinin ihracatının iptali için özür diledi

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Norveç hükümetinin, ordusuna satmayı planladığı deniz saldırı füzesinin (NSM) ihracatını iptal etmesi nedeniyle özür dilediğini açıkladı.

Malezya yerel basınında yer alan haberlere göre Nordin, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu kapsamında Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik ile görüştü.

Bakan Nordin, görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Bakan Sandvik'in deniz saldırı füzesinin ihracatının iptali nedeniyle Malezya'dan özür dilediğini aktaran Nordin, görüşmede ihracat lisansının iptal edilme gerekçeleri konusunda bilgi aldığını belirtti.

Nordin, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan yakın ilişkilerin bulunduğunu ancak Malezya'nın bu karardan duyduğu hayal kırıklığını açık şekilde Norveç tarafına ilettiğini ifade etti.

"Olumlu bir sonuç alıp almayacağımız konusunda şüpheliyim"

Malezya hükümetinin toplam sözleşme bedelinin yaklaşık yüzde 95'ini ödediğini vurgulayan Nordin, dost ülke gördüğü Norveç'ten sözleşme kapsamında yapılan ödemelerin iadesini beklediklerini belirtti.

Nordin, Sandvik'in bu talebi hükümetine ileteceğini aktararak, "Ancak olumlu bir sonuç alıp almayacağımız konusunda şüpheliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya'nın NSM'lerle ilgili şirkete resmi talep mektubu gönderdiğini ve Norveç'in yanıtının beklendiğini söyleyen Nordin, "Norveç hükümetinin gerçekten iyi ilişkileri sürdürmek ve dostluğu korumak isteyip istemediğini göreceğiz. Belki de daha önce ödediğimiz parayı iade etmek için harekete geçecektir." ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 14 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç'in ordusuna satmayı planladığı deniz saldırı füzesinin (NSM) ihracatını iptal etmesini eleştirmişti.

Malezya'nın 2018'den bu yana Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen NSM'ye dair sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini "titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz" biçimde yerine getirdiğini vurgulayan Enver, "Norveç'in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor." ifadesini kullanmıştı.