Norveç, İsveç ve Danimarka'dan Ukrayna'ya Yeni Askeri Yardım Paketi

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Norveç, İsveç ve Danimarka, NATO'nun koordinasyonu ile Ukrayna'ya yönelik önemli bir askeri yardım paketi açıkladı. Bu paket, ABD üretimi savunma ekipmanlarının teminini ve Ukrayna'nın kritik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlıyor.

OSLO, 6 Ağustos (Xinhua) -- Norveç, İsveç ve Danimarka, NATO tarafından koordine edilen bir girişim aracılığıyla Ukrayna'ya yönelik yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.

Norveç hükümetinin salı günü yaptığı açıklamaya göre bu yardım paketi, acil ihtiyaç duyulan ABD üretimi savunma ekipmanlarının teminini amaçlıyor.

Üç ülke, Ukrayna'ya kritik askeri malzeme sevkiyatını hızlandırmayı amaçlayan ve "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi" (PURL) diye bilinen yeni ABD girişimi kapsamındaki ilk yardım paketlerinden birini ortaklaşa finanse edecek.

Plana göre Ukrayna, Patriot sistemi için ek füzeler de dahil olmak üzere ABD yapımı hava savunma sistemleri alacak.

Norveç başlangıçta 1,5 milyar Norveç kronu (yaklaşık 146 milyon ABD doları) katkıda bulunacak. İsveç ve Danimarka'nın da dahil olduğu ortak paketin toplam değerinin ise yaklaşık 5 milyar kron olması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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