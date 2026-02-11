Haberler

Norveç, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarının ilhakına imkan veren kararlarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Batı Şeria üzerindeki kontrolünü genişletme kararını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek kınadı. Bu kararın Filistinlilerin hayatını zorlaştıracağı ve bölgedeki huzursuzluğu artıracağı ifade edildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolü genişletme kararını kınadıklarını bildirdi.

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eide, söz konusu kararın bölgenin statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı bir adım olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukuk kapsamında geçerli olmadığını vurguladı.

"Bu karar, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine aykırıdır ve barışçıl bir çözüm ile bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini zayıflatmaktadır. Karar, Filistinlilerin yaşamını daha da dayanılmaz hale getirecektir." ifadelerini kullanan Eide, İsrail'in eylemlerinin Filistin'de, İsrail'de ve Orta Doğu'nun geri kalanında daha fazla huzursuzluk ve şiddete yol açmasından endişe duyduklarını dile getirdi."

Eide, İsrail makamlarına Filistinlilerle yapılan önceki anlaşmalara saygı göstermeleri ve uluslararası hukuku ihlal eden adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

"Filistinliler için durum son derece dramatik"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Dışişleri Bakanı Eide, başkent Oslo'da bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Başbakan Store, Abbas'ı Norveç'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Aynı zamanda Filistin'deki gelişmelerden derin endişe duyuyorum. Biz burada bir araya gelirken, Filistinliler için durum son derece dramatik." dedi.

Filistin'deki savaş ve işgalin sona ermesini amaçladıklarını kaydeden Store, "Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmasıdır. Gerçek bir iki devletli çözüm, yalnızca Filistinliler için değil, İsrailliler, Orta Doğu'nun istikrarı ve Avrupa'nın güvenliği için de hayati önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, "A" ve "B" bölgelerinde Filistin yönetiminin yetkilerini kısıtlıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'e bağlı işgal altındaki topraklardaki sivil yönetim birimlerinin, uluslararası anlaşmalara göre Filistin yönetiminin idaresinde bulunan "A" ve "B" bölgelerinde de faaliyet göstermesine karar verdi.

Bu kararla İsrail, idari ve askeri olarak sorumlu olduğu yalnızca C Bölgesi'nde değil, Batı Şeria'nın tamamında işgalini derinleştirme ve yıkımlar yapma imkanı elde ediyor.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde "kültürel miras, arkeolojik alanlar, çevresel riskler ve su kaynakları" gibi gerekçeleri öne sürerek işgal ettiği topraklarda kuracağı sivil idarelerle işgalini genişletmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Filistinlilere ait yapılar, çevreye veya su kaynaklarına zarar verdiği iddiasıyla yıkılabilecek ya da arkeolojik değer taşıdığı gerekçesiyle müsadere edilebilecek.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü

Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı