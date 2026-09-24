Haberler

Norveç, Filistin'deki sivillere 13 milyon dolarlık yardım gönderecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, hükümetin Filistin'de sivil halk için 13 milyon dolar değerinde yardım gönderme kararı aldığını açıkladı. Yardım BM ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacak.

Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, basına yaptığı yazılı açıklamada, Filistinliler için uluslararası desteğin "hiç olmadığı kadar gerekli" olduğunu belirtti.

Norveç hükümetinin, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için 13 milyon dolar değerinde yardım gönderme kararı aldığını aktaran Eide, yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacağını ifade etti.

Eide, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini de derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Norveç basını ise Norveç'in, Filistinlilere 2026'da 105 milyon doların üzerinde yardım gönderdiğini aktardı.

Kaynak: AA
Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var

"Beni öldürmek istiyorlar" diyerek isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kontrolden çıkan işçi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

İşçi servisi dükkana daldı! Çok sayıda yaralı var
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
Meteoroloji, yurtta kuvvetli yağış ve 4-6 derecelik sıcaklık düşüşüne karşı uyardı

Meteoroloji alarm verdi! Hem sağanak hem 6 derecelik düşüş
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu

Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...