Norveç, Filistin'deki sivillere 13 milyon dolarlık yardım gönderecek

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Norveç, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, basına yaptığı yazılı açıklamada, Filistinliler için uluslararası desteğin "hiç olmadığı kadar gerekli" olduğunu belirtti.

Norveç hükümetinin, İsrail'in soykırım suçu işlediği Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için 13 milyon dolar değerinde yardım gönderme kararı aldığını aktaran Eide, yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacağını ifade etti.

Eide, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerini de derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Norveç basını ise Norveç'in, Filistinlilere 2026'da 105 milyon doların üzerinde yardım gönderdiğini aktardı.

Kaynak: AA