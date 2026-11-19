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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesinin "çok ciddi bir karar" olduğunu belirtti.

Eide, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UAD'nin Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları sırasında soykırım suçu işlendiğine ilişkin kararını değerlendirdi.

UAD'nin kararını "çok ciddi" olarak nitelendiren Eide, "Karar, yaşanan adaletsizliklerin açık bir tanımıdır. UAD'nin bir devleti soykırım işlemekten sorumlu tutması ilk kez gerçekleşiyor. Tüm devletler, soykırımı önlemek ve cezalandırmakla yükümlüdür." ifadesini kullandı.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.

Kaynak: AA