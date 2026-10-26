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Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Trump'a Nobel Komitesinin bağımsız olduğunu hatırlattı

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD Başkanı Donald Trump'ın Michigan'daki mitingte Norveç'e 'berbat ülke' demesine yanıt verdi. Eide, Nobel Komitesinin bağımsız bir kurum olduğunu Trump'ın çok iyi bildiğini ve kendisine bunu hatırlattıklarını belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesindeki Nobel Komitesini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt vererek, "Nobel Komitesinin bağımsız bir kurum olduğunu kendisi çok iyi biliyor." dedi.

Eide, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın Michigan'daki seçim mitinginde Norveç'i hedef alan söylemlerini değerlendirdi.

Nobel Barış Ödülü kendisine verilmediği için Norveç'e tepki gösteren Trump'a yanıt veren Eide, "Nobel Komitesinin bağımsız bir kurum olduğunu kendisi çok iyi biliyor. Merak edenler için belirtelim, kendisine bunu hatırlattık ve durum hala aynı." değerlendirmesinde bulundu.

Michigan'daki seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Trump, Norveç'i işaret ederek, " Norveç'i sevmediğimi söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Dürüst olmak gerekirse, Norveç berbat bir ülke." ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha önce başka bir mitingde de "Neden berbat ülkelerden gelen insanları kabul ediyoruz, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerden gelenleri kabul etmesek?" sözlerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 8 savaşı bitirdiğini savunarak, Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğini sık sık dile getirmişti.

Kaynak: AA
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