NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor
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ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası'nın ardından bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor.
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası'nın ardından bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor. Yetkililer, kasırgadan etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel