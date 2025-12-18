ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Carolina'daki Statesville Bölgesel Havaalanı'nda Cessna 550 Citation II tipi bir iş jeti iniş sırasında düştü. Uçakta bulunan altı kişiden beşi hayatını kaybetti.

UÇUŞ SIRASINDA SORUN YAŞANDI

Uçuş takip verileri, uçağın kalkıştan kısa süre sonra havaalanına geri döndüğünü gösteriyor. Bu durum, uçuş sırasında olası bir mekanik veya teknik soruna işaret ediyor.

DÜŞTÜ VE YANMAYA BAŞLADI

Kazanın yerel saatle yaklaşık 10:15'te meydana geldiği bildirildi. Basına yansıyan görüntülerde, pistte enkazın bulunduğu alanda alevlerin yükseldiği ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FAA (Federal Havacılık İdaresi), olay yerine yönlendirilerek kazanın nedenini araştıracak. Havalimanı yetkilileri, kazada birden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.