Haberler

Christopher Nolan'ın yeni filmi "Odyssey" 17 Temmuz'da vizyona girecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi 'Odyssey', Homeros'un klasik destanını IMAX formatında beyazperdeye taşıyor. Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway gibi yıldızların yer aldığı film, 17 Temmuz'da vizyona girecek.

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi "Odyssey", 17 Temmuz'da dünya genelinde sinemaseverlerle buluşacak.

Film, Antik Yunan edebiyatının en eski ve en önemli eserleri arasında yer alan "İlyada" ve "Odisseia" destanlarının yazarı olarak kabul edilen Yunan şair Homeros'un klasik destanını ilk kez IMAX formatında beyazperdeye taşıyacak.

Dünyanın farklı noktalarında yeni nesil IMAX film teknolojisi kullanılarak çekilen yapım, mitolojik aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron yer alıyor.

Senaryosunu kaleme alan Christopher Nolan, filmin yönetmenliğine de imza attı. Ayrıca filmin yapımcılığını Emma Thomas ile birlikte Nolan gerçekleştirdi. Filmin yürütücü yapımcılığını ise Thomas Hayslip üstlendi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Ankara'da iş yeri basan saldırgan dehşet saçtı: Karı kocayı vurup canına kıydı

Husumetlisinin dükkanını bastı, dehşet saçtı: Kendi canına da kıydı
Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde şüpheliler adliyede, dosya İstanbul'a devredildi

Can Polat cinayetinde yeni gelişme: Dosya İstanbul'a devredildi
Aynı doktor yine ölüm saçtı! Kalça dolgusu yaptıran bir kadın hayatını kaybetti

Aynı doktor yine ölüm saçtı!
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor